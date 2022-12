Manovra: Pd porta contromanovra in piazza, in tutta Italia la mobilitazione dem

Roma, 3 dic "Si sta svolgendo in tutta Italia la giornata di mobilitazione per l'Italia organizzata dal Pd sui territori contro la manovra del governo, per dare voce a chi rifiuta l'impostazione di un provvedimento iniquo, inadeguato e che è un vero e proprio inno all'evasione fiscale. Per questo il Partito democratico ha messo a punto una contromanovra le cui proposte sono illustrate e condivise oggi con i cittadini". Lo rende noto il Partito democratico.

Questi alcuni degli appuntamenti in corso con la presenza dei dirigenti dem, iscritti e volontari: Roma, Alessio D'Amato, Andrea Casu e altri esponenti dalle 11 via Ghiberti angolo via Manunzio (Testaccio). Nel pomeriggio Cecilia D'Elia a piazza Bologna (16.30/19.30). Palermo con Peppe Provenzano dalle 9.30 al San Paolo Palace, via Messina Marine.

La Spezia, Andrea Orlando alle 17,30 sala Comec piazza Cesare Battisti. Bari con Francesco Boccia, dalle 12 hotel Parco dei principi, con Lacarra Pagano e Stefanazzi. Bologna con Sandra Zampa dalle 10 alle 15 alla giornata di ascolto in via Andreini. Campogalliano con Stefano Vaccari.

