Manovra: Renzi, 'regalano 1 mdl a presidenti Serie A e tolgono 18App, scandalo'

Roma, 19 dic. "Il Mondiale di calcio si è chiuso con una delle finali più spettacolari della storia. Argentina-Francia è stata per 80 minuti una partita di calcio, poi è diventata una leggenda. Il calcio regala emozioni alle persone e per questo io lo amo alla follia. In Italia invece non è il calcio che regala emozioni alla gente. Ma è il Governo che regala emendamenti ai presidenti delle squadre di calcio di Serie A. In una legge di Bilancio imbarazzante si tagliano i soldi ai giovani per la 18App ma si regalano soldi a chi non riesce a gestire le proprie squadre". Così Matteo Renzi nella enews.

"E sapete quanto vale questa misura nel bilancio 2023? Quasi UN MILIARDO di euro! Non è populismo dire che è uno scandalo. Populismo è regalare emendamenti e non emozioni. Per il Governo Meloni la cultura giovanile, evidentemente, vale meno delle richieste di Lotito. Una piccola avvertenza: questa notizia sul calcio non la troverete quasi da nessuna parte. I media ne parlano poco e mal volentieri. Perché? Perché i principali gruppi editoriali hanno squadre di calcio più o meno in difficoltà. Far passare notizie come questa è quasi impossibile".

"Perché in questo Paese ci si riempie la bocca di questioni morali ma poi finisce che quando c'è una norma scandalosa come quella delle serie A nessuno fa davvero una battaglia contro. A parte noi del Terzo Polo, si capisce. Invito tutti a non mollare sulla questione della 18App. Siamo a quota 40.000: dobbiamo arrivare a 50mila".

