Manovra: Renzi, 'scandaloso dare soldi a squadre serie A con problemi di bilancio'

Roma, 5 dic "Trovo scandaloso che in una manovra che aumenta il costo della benzina e delle sigarette, i soldi vengano dati alle squadre di calcio di serie A perché hanno problemi di bilancio. Per me è uno scandalo assoluto". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

Pubblicità

"Capisco che il calcio porta voti. Capisco che molti editori hanno una squadra di calcio. Ma dare i soldi alle squadre di serie A è una vergogna assoluta. Quei soldi diamoli alle società che fanno sport con i giovani, diamoli ai volontari, diamoli alla cultura. Non alle squadre di serie A", aggiunge il leader di Iv.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA