Manovra: Richetti a Fazzolari, 'serve rispetto per opposizione, risponda nel merito'

Roma, 23 nov. "Il nervosismo e la conseguente sgrammaticatura istituzionale del sottosegretario per l'attuazione del programma Giovanbattista Fazzolari, evidenziano che le parole di Carlo Calenda hanno colto nel segno". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei deputati.

"Al di là delle valutazioni di merito, Fazzolari - soprattutto in forza del ruolo che occupa e per il dovuto rispetto che si deve ai parlamentari, ai gruppi presenti in Parlamento ed alle proposte politiche che essi esprimono - dovrebbe fare suo, ed anche velocemente, un linguaggio ed una relativa dialettica istituzionale, così da porsi al riparo da infelici battute o valutazioni inaccettabili".

"Fazzolari risponda nel merito: le nostre proposte sono circostanziate e comprensibili anche per lui. Famiglie e imprese aspettano risposte concrete, non qualche misura spot per coprire la retromarcia su tutte le promesse elettorali”.

