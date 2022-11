Manovra: Richetti, 'non parla a Paese, domani nostre proposte'

Roma, 22 nov. "Restiamo a quello che dicevamo ieri: questa manovra non risponde alle domande poste dal Paese. Noi non vediamo sostegni ai salari; sulle pensioni, "Quota 103" crea delle evidenti differenze tra i lavoratori, scuola e sanità se le sono dimenticate, per non parlare delle opacità nella lotta all'evasione. Domani al Senato presenteremo le nostre proposte, per un Paese da sostenere, con serietà, non con bandierine da piazzare". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati.

