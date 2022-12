Manovra: Roggiani (Pd), 'governo dica sì a risorse per metro Milano e Napoli'

Roma, 18 dic. “I finanziamenti per le metropolitane di Milano e Napoli sono fondamentali per la viabilità delle due città, per migliorare la qualità dell'ambiente e di grande aiuto per sostenere il lavoro e il turismo, voce di primaria importanza per la loro economia. Per questo insistiamo con forza perché siano accolti i nostri emendamenti alla legge di bilancio che hanno questo obiettivo. Abbiamo ottenuto, dopo un iniziale e incomprensibile parere contrario, un accantonamento da parte del governo, ora ci batteremo con forza per l'approvazione”. Lo dichiara la deputata democratica Silvia Roggiani, della presidenza del Gruppo.

