Roma, 2 dic. “La manovra mi piace, per me è una manovra sociale, con le risorse che abbiamo non potevamo fare. Per Mulè è una tisana? Per me è più un tiramisù che aiuta le classi medio basse”. Così ai microfoni di Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo.

