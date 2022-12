Manovra: Serracchiani, 'gravissima forzatura maggioranza, nostra azione limitata'

Roma, 19 dic "Una cosa gravissima, la maggioranza con una forzatura non sta facendo discutere la manovra in commissione come prevede la Costituzione. L'attività dell'opposizione è limitatissima, non arrivano gli emendamenti e quando arrivano scopriamo che riscrivono la manovra. La maggioranza si è chiusa in se stessa, il governo non c'è, il Mef non viene fisicamente in aula a lavorare sugli emendamenti. E' la prima volta che accade". Lo ha detto la capigruppo del Pd Debora Serracchiani.

