Manovra: Sisto (Fi), 'si può fare di più? Probabilmente sì'

Roma, 23 nov. "Sulla manovra si può fare di più? Probabilmente sì, e d'altra parte lo stesso premier Meloni ha aperto a modifiche parlamentari, nel cui ambito Forza Italia farà valere le sue proposte migliorative. In un momento così difficile per il Paese è stato seguito il principio delle priorità per dare una risposta alle emergenze più impellenti, prima tra tutte il caro vita. Certamente il governo proseguirà un'opera di attento e puntuale monitoraggio dello stato del Paese sia per tenerne il polso economico sia per valutarne la tenuta sociale e sanitaria". Così al Tg1 Mattina il senatore di Forza Italia e viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto che poi sul reddito di cittadinanza ha osservato: "Come abbiamo sempre sostenuto, serve una rimodulazione di questa misura per rispondere a situazioni di bisogno effettivo e insuperabile. Il 'dolce far niente' retribuito non è un buon principio. Bisogna incrementare l'assistenza per chi ha bisogno ma evitare forme di approfittamento sociale".

Quanto alla possibilità di una depenalizzazione, Sisto ha concluso: "Va pensata con intelligenza, valutando anche l'incidenza di alcuni reati sul sistema. Già la riforma Cartabia prevede il superamento del binomio tra carcere e libertà introducendo pene alternative, certe, immediate ed efficaci, che il giudice può comminare direttamente".

