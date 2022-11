Roma, 21 nov. Si va verso l'introduzione della cosiddetta tampon tax in manovra. Il governo avrebbe infatti deciso di sforbiciare l'Iva per pannolini e assorbenti portandola al 5%. La norma dovrebbe essere contenuta nella legge di bilancio attesa in Cdm. La riunione, fissata per le 20.30, non è ancora cominciata.

