Roma, 28 nov "Il 15 dicembre saremo al fianco dei medici, veterinari e dirigenti sanitari che saranno in piazza a Roma in difesa del #SSN e contro il "definanziamento ulteriore della sanità pubblica". Occorre correggere la #manovra per salvare la #sanità pubblica e dar risposte ai cittadini". Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Sandra Zampa.

