Roma, 17 dic. “Ecco cosa è la destra. Liberalizzazione selvaggia dei subappalti. No al salario minimo. Lavoratori pagati con i voucher. Stop al reddito di cittadinanza per gli adulti in età lavorativa. Favori agli evasori, condoni a chi ha violato le leggi, tagli alla spesa reale della sanità. Non è l'Italia del merito: è l'Italia delle ingiustizie e dei privilegiati”. Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Nicola Zingaretti.

