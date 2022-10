Mara Dario: “Lutto, il confronto con una psicologa aiuta a superare le difficoltà del momento”

Fiorerie e Onoranze Funebri Dario mette a disposizione incontri eventi gratuiti con una professionista nel campo della psicologia per affrontare una componente inevitabile della vita

Castelfranco Veneto, 19 ottobre 2022. Il momento del lutto è probabilmente il più complicato da affrontare nella vita, ma provoca un impatto molto soggettivo su ognuno di noi. Le reazioni emotive, infatti, possono variare da persona a persona, specie in un contesto sociale nel quale la tematica della morte è ancora un tabù.

Se n'è accorta Mara Dario, responsabile a Castelfranco Veneto dell'impresa Fiorerie e Onoranze Funebri Dario, che da anni lavora in quest'ambito e incontra persone che hanno subito una perdita. Si coglie spesso il bisogno di esprimersi, di trovare conforto, unito però alla reticenza nel confidarsi e chiedere aiuto. E' per questo che Mara Dario ha scelto di avvalersi del contributo di una psicologa, la Dott.ssa Laura Castellan, per affrontare la tematica del lutto con eventi serali gratuiti. “Il lutto è una componente inevitabile della vita, che tutti dobbiamo affrontare prima o poi. Nella nostra società si tende a non discutere della morte ed è normale, in queste occasioni, sentirsi tristi, soli e confusi rispetto al proprio modo di reagire o a quello di familiari e amici. “Poterne parlare significa anche comprendere meglio le nostre emozioni, capire come possono variare nel tempo e, non ultima cosa, trovare conforto” sottolinea la Dott.ssa Castellan. Questi incontri non costituiscono un gruppo di psicoterapia, ma occasioni in cui approfondire la tematica del lutto, confrontarsi su di essa e ricevere informazioni utili per attraversare la perdita. Sono previsti 5 incontri, del tutto gratuiti, che partiranno il prossimo 23 novembre e che continueranno nel 2023 l'11 gennaio, il 22 febbraio, il 22 marzo e il 19 aprile. Un'iniziativa speciale di grande importanza, che mette al centro le persone e le loro esigenze, per appoggiarle e affiancarle nel momento più complicato della vita, dove spesso le parole non dette e i rancori non superati rappresentano elementi di fondamentale importanza che possono essere gestiti se espressi e raccontati. “E' per noi importante offrire cura e attenzione a questa dimensione” conclude Mara Dario, che apre le porte della fioreria a questa iniziativa per offrire un ambiente sicuro e armonioso, che possa trasmettere calma e intimità grazie alle composizioni floreali e alla bellezza dell'elemento naturale”.

