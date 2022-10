Marcia su Roma: De Maria (Pd), 'Predappio insulto a valori democrazia'

Roma, 30 ott. "La manifestazione che si è svolta oggi a Predappio è un insulto ai valori della nostra democrazia ed è evidentemente in contrasto con quanto prevedono la Costituzione e la legislazione vigente in materia di divieto della ricostruzione del Partito Fascista e di apologia di fascismo. Come già annunciato da altri colleghi presenterò una interrogazione parlamentare, come già fatto in analoghe precedenti occasioni. Non è accettabile che sia consentito questo tipo di esaltazioni del fascismo. Ne va della credibilità della nostre istituzioni democratiche". Così Andrea De Maria, deputato Pd.

