Margherita di Danimarca la più longeva e sola regnante in Europa

COPENAGHEN, 09 SET - La regina danese Margherita II è ora, dopo la morte di Elisabetta II d'Inghilterra, sua cugina di terzo grado, la monarca più longeva d'Europa, e anche l'unica effettivamente regnante. Artista e fumatrice accanita a 82 anni, sempre pettinata in modo impeccabile con i suoi capelli bianchi raccolti in una crocchia e acclamata per aver unificato e modernizzato la monarchia danese nei suoi 50 anni sul trono, ha annunciato questa mattina di voler ridimensionare i festeggiamenti per il giubileo d'oro previsti per questo fine settimana dopo un rinvio causa Covid in segno di lutto. Margherita salì al trono all'età di 31 anni nel gennaio 1972 alla morte di suo padre, Federico IX, diventando la prima donna a ricoprire la carica di regina regnante in Danimarca. Al momento della sua ascesa, solo il 45% dei danesi era a favore della monarchia, la maggior parte credendo che non avesse posto in una democrazia moderna. Durante il suo regno, tuttavia, Margherita è riuscita a farsi benvolere, fino a conquistare l'80 per cento dei consensi tra i danesi, anche grazie ai suoi sforzi di modernizzazione. In quanto a longevità di regno, gli è secondo suo cugino di primo grado, Carlo XVI Gustavo di Svezia, che è re da 48 anni. Margherita è anche l'unica regina regnante d'Europa, sebbene quattro Paesi - Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Svezia - abbiano principesse ereditarie.

