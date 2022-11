Marotta: "Stop al campionato? Inedito, siamo curiosi"

ROMA, 14 NOV - "Abbiamo sempre avuto la consapevolezza di poter essere protagonisti fino in fondo in questo campionato anomalo, oggi si è chiusa la prima parte e si riprenderà il 4 gennaio, è qualcosa di inedito e tutti noi siamo curiosi di capire soprattutto per quanto riguarda la sfera delle performance, fra giocatori che vanno ai Mondiali e altri che restano a casa. Per i preparatori atletici sarà difficile, inedito, bisognerà capire giocatore per giocatore eventuali carenze che saranno dimostrate i questo arco di tempo". Così Beppe Marotta, ad dell'Inter, che è intervenuto a Radio Anch'io lo sport. su RadioRai. "Abbiamo avuto un handicap misterioso, silenzioso, di cui non capitavo le origini, poi la la squadra e l'allenatore hanno trovato i correttivi, dei rimedi. Oggi fa sensazione il fatto che fuori casa abbiamo un percorso e in casa un altro. Abbiamo subito quattro sconfitte in trasferta, ma in evidenza ci sono i 18 gol subiti, che sono tanti rispetto ai 22 totali. Questo è l'elemento che deve farci riflettere e l'allenatore dovrà trovare i correttivi: sono questi nostri compiti per casa", aggiunge Marotta.

