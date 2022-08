Massimiliano Graziani assume la carica di responsabile della divisione Cyber security di ATON IT

(3/8/22) - 3 agosto 2022. Massimiliano Graziani, massimo esperto internazionale di Cyber Security, entra in ATON IT con il ruolo di responsabile dei servizi di sicurezza che ATON IT offre alle imprese.

Pubblicità

“Quello della sicurezza informatica è un tema sensibile che incide in modo rilevante sul business delle imprese, pubbliche e private - afferma Fulvio Duse COO di ATON IT – È anche un settore in continua evoluzione che richiede profonde competenze, capacità di analisi e strategie per affrontare le nuove minacce informatiche. Siamo lieti di affidare questo delicato ruolo a Massimiliano Graziani che, in quanto consulente esperto del settore rappresenta un importante valore aggiunto per l'azienda e per i nostri clienti”.

Il profilo di Massimiliano Graziani si esplicita nei molteplici riconoscimenti internazionali per la sua esperienza di analista forense in ambito digitale, una professione che oggi risulta fondamentale per affrontare l'evoluzione delle nuove tecnologie in ambito cyber security.

Nel 2005 Massimiliano Graziani, fondatore, insieme ad altri professionisti, del capitolo italiano dell'OWASP e socio fondatore del capitolo italiano dell'International Information Systems Forensics Association (IISFA), e dell'Osservatorio Nazionale Informatica Forense (ONIF), è in possesso delle seguenti certificazioni internazionali:

- CEH (v11 Certified Ethical Hacking rilasciata da Ec-Council)

- CHFI (Computer Hacking Forensic Investigator rilasciata da Ec-Council)

- CIFI (Certified Information Forensics Investigator rilasciata da IISFA)

- CFE (Certified Fraud Examiner rilasciata da ACFE)

- ACE (AccessData Certified Examiner rilasciata da AccessData)

- OPSA (OSSTMM Professional Security Analyst rilasciata da ISECOM)

- CIFIP (Certified Forensic Investigation Professional rilasciata da IICFIP)

About ATON IT

Nata nel 2014 dalla pluriennale esperienza di professionisti della consulenza informatica, ATON IT è una società specializzata nello sviluppo e nell'applicazione di soluzioni ICT full service. Con sedi a Roma, Milano, Terni, Firenze, Napoli, ATON IT si avvale di esperti e consulenti altamente qualificati, ponendo costante attenzione alle attività di training. Attraverso la divisione Ricerca & Sviluppo è impegnata in progetti di ricerca sperimentale e innovazione industriale. La società è attiva in diversi settori, tra i quali Finance, Pubblica Amministrazione, Automotive. Grazie alla pluralità di competenze approfondite in ambito Digital Transformation, AI, Blockchain, Cyber Security e Business Intelligence, ATON IT offre servizi integrati, tali da supportare le scelte tecnologiche dei clienti. Fornendo soluzioni innovative e personalizzate, la società è in grado di operare in strutture complesse, di interpretare le esigenze del cliente e guidarne i processi di trasformazione strategica nell'ottica del potenziamento di competitività e business.

Ufficio Stampa NewsCast

+ 39 06.33252983

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA