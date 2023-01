Matrimonio.com mette in palio un matrimonio gratuito per le coppie che si sposano nel 2023

● Una coppia che si sposerà nel 2023 potrà vincere 25.000€ per organizzare il proprio matrimonio da sogno.

● In Italia il costo medio di un matrimonio è di 23.970€ e ha una media di 114 invitati.

● La top 5 dei fornitori per i quali le coppie italiane non badano a spese: catering, fotografo, abito da sposa, make-up/acconciatura sposa e abito da sposo.

● Il 78% delle coppie preferisce non indebitarsi per pagare il matrimonio.

● Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, prevede una leggera crescita nel settore dei matrimoni nonostante l'inflazione.

Gennaio è il periodo in cui centinaia di coppie di futuri sposi iniziano i loro progetti di matrimonio o li riprendono, nel caso in cui li avessero messi in standby durante il periodo natalizio. A tal proposito è importante ricordare che il Natale è uno dei periodi dell'anno con il maggior numero di proposte di matrimonio. In questo senso, il 2023 non è diverso, nonostante l'inflazione minacci di complicare l'economia, come riportato quotidianamente dai mezzi di informazione. In questo contesto, per incoraggiare il settore dei matrimoni, il rinomato portale Matrimonio.com, parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha deciso di regalare un matrimonio dal valore di 25.000€ alle coppie che si sposeranno nel 2023.

E, quest'anno, si spinge oltre. Matrimonio.com ha infatti annunciato che regalerà un matrimonio dal valore di 25.000€ a una fortunata coppia che si sposerà nel 2023, oltre ai consueti 5.000€ al mese che mette in palio da oltre 10 anni. Questo premio nasce dalla volontà di incoraggiare il settore nuziale che, dopo due anni di rallentamenti dovuti all'emergenza sanitaria, si trova ora ad affrontare, così come ogni settore, l'inflazione globale dei prezzi. Sebbene Matrimonio.com sia positivo per il 2023 e calcoli una crescita globale del 5% circa il numero di matrimoni rispetto al 2019, accogliendo alcuni matrimoni posticipati per via della pandemia che il 2022 non ha potuto assorbire, è consapevole che per le coppie potrebbe essere un po' più complicato aggiustare il budget rispetto agli anni precedenti.

Francesca Carminati

press@matrimonio.com

