Mattarella: Cattaneo, 'nuova spinta a coraggio e determinazione'

Roma, 31 dic. "Nelle parole del nostro Presidente Mattarella troviamo non solo la saggezza cui siamo abituati e l'esperienza di chi crede fortemente nella democrazia e nelle istituzioni, ma una nuova spinta e un monito ad andare avanti con coraggio e determinazione, nell'interesse supremo del paese e delle nuove generazioni". Così Alessandro Cattaneo, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Noi -aggiunge- siamo al suo fianco, per l'Italia, per l'Europa, per i principi che valgono sempre, a prescindere dalle appartenenze di bandiera, per il bene comune, contro la guerra e per la pace".

