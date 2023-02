Mattarella, con cattura Messina Denaro supremazia legge su mafia

ROMA, 14 FEB - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso "la riconoscenza della Repubblica" per la cattura di Matteo Messina Denaro "sottolineando come questo successo dell'azione della Magistratura e di tutte le Forze di Polizia, che vi si sono impegnate con tenacia e dedizione, abbia manifestato la supremazia della legge sul crimine e abbia rafforzato la fiducia dei cittadini in una società libera dalla presenza della mafia". Lo afferma il capo dello Stato incontrando ieri pomeriggi al Quirinale i vertici delle forze di sicurezza. (segue)

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA