Mattarella: Ronzulli, 'da Presidente un abbraccio a tutti gli italiani'

Roma, 31 dic. "Quello del Presidente Mattarella è stato un abbraccio a tutti gli italiani: d'incoraggiamento, di solidarietà, di riconoscenza, di vicinanza, con l'affetto del buon padre di famiglia. È un invito a noi, rappresentanti delle istituzioni, a lavorare sempre per il bene del Paese e dei cittadini". Lo afferma Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Il Capo dello Stato -aggiunge- ci ricorda di non lasciare indietro nessuno, di continuare a lavorare per la pace, non dimenticando le nostre Forze Armate, di essere guida per i nostri figli, stimolo per chi lavora per rendere l'Italia moderna ed efficiente, incoraggiamento a non abbassare la guardia per proteggere la salute degli italiani. Onoreremo questo compito”.

