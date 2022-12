Mattarella: S. Craxi, 'le chiavi per interpretare complessità attuale'

Roma, 31 dic. "Dal Colle più alto della Repubblica giungono parole di saggezza, l'invito a guardare con ottimismo al nuovo anno che nasce, a ricercare nella forza della comunità, nella straordinaria ricchezza storica e culturale della Nazione, nella capacità di inventiva e nella voglia di conquista degli italiani, in particolare dei giovani, le chiavi per leggere, interpretare, governare la complessità del mondo contemporaneo". Lo afferma Stefania Craxi, di Forza Italia, presidente della commissione Esteri e difesa del Senato.

"Nel momento in cui il vento della destabilizzazione ha scompaginato le tessere del mosaico internazionale, riportando gli orrori della guerra ai confini di casa nostra, il discorso del presidente Mattarella -aggiunge Craxi- pone l'accento sulla necessità di un mondo giusto, più equo e solidale, invita ciascuno di noi a farsi messaggero di pace, a intensificare gli sforzi per promuovere le ragioni del dialogo e della fiducia costruttiva, unico antidoto possibile al fragore delle armi e alla barbarie. Per questo, il ruolo dell'Italia sul proscenio internazionale, la nostra postura e la nostra azione, sarà determinante per fare fronte alle sfide presenti e future. In queste ore e in questi giorni, rivolgo perciò il mio grazie al Corpo diplomatico e ai nostri militari sparsi nel mondo, dediti a tenere alto il nome dell'Italia".

