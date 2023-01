"Me contro te" spodestano Avatar, al top degli incassi

Sofia Scalia e Luigi Calagna, ossia Sofì e Luì a breve si sposeranno per la gioia anche dei fan, nel frattempo la giovane coppia di youtuber di Palermo, amatissima dai bambini, è riuscita nell'impresa di battere Avatar - La via dell'acqua, il kolossal di James Cameron record planetario con quasi 2 miliardi di dollari worldwide. E' il bilancio del weekend al botteghino italiano: in 4 giorni MISSIONE GIUNGLA (Warner), il loro terzo film, ha incassato 2.306.175, mentre Avatar 2 (Disney) alla sesta settimana ha aggiunto 1 milione 301mila euro arrivando a superare 42 milioni di euro. Al terzo posto c'è Babylon (Eagle), il film di Damien Chazell con Brad Pitt e Margot Robbie sull'epoca d'oro di Hollywood e il passaggio dal muto al sonoro che in 4 giorni ha incassato 851mila euro. Tra i primi dieci incassi del fine settimana ben cinque sono titoli italiani (Grazie ragazzi, Tre di troppo, Le otto montagne e Il Grande Giorno) ed anche questo è un cambio di marcia da sottolineare. Il totale al botteghino italiano dal 19 al 22 gennaio, secondo i dati Cinetel, è di 7 milioni 380mila euro, con un + 9% rispetto al precedente. Esattamente un anno fa era stato di 3 milioni 106mila e dunque è migliorato del 137% e la crisi delle sale sembra allontanarsi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA