Mediatori Group: il gruppo immobiliare cresce e apre una nuova sede a Prato

Prato, 17 gennaio 2023. Nonostante la complessità degli investimenti italiani e il momento pessimo in cui versa l'economia mondiale, c'è una realtà che non ha mai smesso di crescere, continuando a perseguire obiettivi di eccellenza e allargandosi sempre di più.

Mediatori Group apre una nuova sede Nazionale a Prato, dopo una serie di successi che l'hanno portata a diventare un gruppo immobiliare dispicco in solo sei anni. Fondato nel 2016, il gruppo ha portato avanti i valori di aggregazione che l'hanno reso grande, crescendo di anno in anno in tutta la penisola, innovativi nel modo di portare a termine il proprio lavoro.

Un modello di business diverso, unico nel suo genere, ha contribuito alla crescita di Mediatori Group avendo solo un obiettivo, fatturare. L'azienda non si presenta come un franchising poichè non ha costi fissi, no fee d'ingresso e nemmeno penali d'uscita. Il Gruppo Immobiliare vuole stare insieme ai suoi collaboratori perché sposano il progetto, non perché sono vincolati da un contratto.

È in quest'ottica di innovazione che si inserisce la decisione dell'inaugurazione di una nuova sede: un nuovo stile e una nuova location, sinonimi dell'evoluzione del marchio negli anni. Ma, allo stesso tempo, questo clima di novità non ha portato alcun cambiamento alla base valoriale, che rimane solida roccia per tutte le decisioni prese, come dichiarato dall'a.d. dell'azienda Mirko Cecconi: “L'inaugurazione della nuova sede ha richiesto molti sforzi da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, è da sempre stata la nostra missione quella di creare un luogo in cui potevamo riunire le nostre forze al servizio dei clienti”.

Il centro Mediatori Group si allarga, negli spazi e nelle ambizioni, integrando anche un ufficio Euroansa, una società che, grazie a importanti legami con i principali istituti di credito e assicurativi italiani, dà enormi garanzie di fiducia ai clienti che cercano consulenze specifiche e personalizzate per la richiesta di un mutuo o una maggiore chiarezza grazie a servizi di educazione finanziaria.

Mediatori Group è una realtà fatta di persone e per le persone. Per questo, l'investimento su nuovi talenti è all'ordine del giorno, per sottolineare l'impegno nel perseguire quei valori pilastro pubblicamente svelati dall'amministratore delegato Cecconi: “efficienza, innovazione e soddisfazione del cliente. I tre valori che contraddistinguono la nostra azienda”.

