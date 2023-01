Meloni presto a Tripoli, si prepara missione

ROMA, 25 GEN - La premier Giorgia Meloni dovrebbe volare presto a Tripoli, in Libia. La data della visita non è stata resa nota ma non è escluso possa trattarsi del 28 gennaio, data della firma di un importante accordo sul gas con l'Eni, annunciata dal presidente della Noc, Farhat Bengdara, nei giorni scorsi alla tv libica Al-Masar. In vista della missione ieri il ministro degli esteri libico Naglaa Mangoush ha incontrato l'ambasciatore italiano in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi, per discutere - si legge in un tweet dello stesso ministero libico - "dei preparativi logistici della visita di una delegazione di alto livello guidata dal Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Melloni, e di un certo numero di funzionari governativi".

