Meloni "Tuteleremo la casa dai pignoramenti e dagli abusivi"

ROMA (ITALPRESS) - "La casa é il bene primario attorno al quale le persone costruiscono il proprio futuro e attorno al quale immaginano la propria vecchiaia. Negli ultimi anni molte persone sono state travolte dalle difficoltá economiche e un sistema perverso, anzichê aiutarle, ha finito per sottrarre loro anche la casa. La sinistra, in tanti anni di governo, non ha saputo offrire risposte alla crisi economica, ne ha anzi aggravato gli effetti con politiche dissennate e distanti anni luce dai reali bisogni delle persone". Lo afferma il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un video su Facebook. "Con Fratelli d'Italia questo non accadrá piú. Approveremo una legge che dirá una cosa molto semplice: la prima casa non é pignorabile, salvo ovviamente per il mancato pagamento dell'eventuale mutuo ipotecario che grava su di essa. Se ne hai la piena proprietá, non ti verrá piú sottratta. Se andrai in difficoltá, sarai aiutato e non vessato", aggiunge. "E approveremo anche un'altra legge che dirá un'altra cosa altrettanto semplice e sacrosanta: sgombero immediato per le occupazioni abusive di abitazioni altrui, senza eccezioni, senza stratagemmi. Ogni proprietario, affittuario, assegnatario di immobile, se subirá l'occupazione abusiva della sua casa avrá lo Stato al suo fianco subito, immediatamente - conclude Meloni -. Con Fratelli d'Italia al Governo, nessuno dovrá piú temere di essere sbattuto fuori dalla sua casa, nessuno dovrá piú temere occupazioni abusive. Tuteleremo la casa dai pignoramenti, dall'abusivismo e anche dalle patrimoniali mascherate della sinistra". - foto Agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). sat/com 29-Ago-22 11:20

