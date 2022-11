Milano, 28/11/2022 - Da sempre sinonimo di “buoni affari” il mercato delle auto usate ha subito una vera e propria impennata con prezzi in rialzo di oltre il 20%. Per il 2023 le prospettive restano incerte, anche se gli esperti prevedono un rallentamento dei prezzi con qualche lieve correzione al ribasso. È l'inizio di un'inversione di tendenza? Incognite e scenario dominato ancora da troppe incertezze non consentono di fare previsioni affidabili, anche se qualcosa sembra cambiare all'orizzonte.

Il boom delle auto usate

Il mercato delle auto usate corre online

Per il 2023 prospettive in miglioramento

A questo punto la domanda è: quale mercato auto ci aspetta nel prossimo futuro? Difficile fare previsioni ed è probabile che il settore automotive continui a soffrire per le difficoltà relative all'approvvigionamento delle forniture, alla transizione ecologica e agli incerti scenari geopolitici. In ogni modo qualcosa sembra muoversi con previsioni che stimano un recupero già a partire dal 2023. Secondo gli analisti, un primo rimbalzo riguarderà il mercato europeo e americano guidato dalla progressiva maggiore disponibilità di microchip e componenti anche se non si riassesterà sui livelli pre-crisi. Guardando più in avanti, un ulteriore fattore di recupero sarà dato dalla ripresa dell'economia cinese che si prevede supererà nel 2036 i 30 milioni di nuove immatricolazioni. Cosa significa questo per il mercato delle auto usate? Una contrazione della domanda con conseguente diminuzione dei prezzi e l'opportunità di fare di nuovo “ottimi affari”.

