Roma, 23 dic "Ho mandato un whatsapp alla Meloni, guarda che il 2023 è l'anno in cui la Sanità salta per aria. Lei mi ha scritto lo so, però... Io le ho detto, devi fare questo altrimenti le famiglie, giustamente, andranno per strada a protestare". Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà parlando del Mes.

