Mes: Schillaci, 'deciderà Parlamento, sanità ha bisogno di più risorse'

Roma, 20 dic. "Credo che sul Mes si aprirà un dibattito parlamentare: il Parlamento è sovrano e prenderà le decisioni che riterrà più opportune. E' chiaro che la sanità ha bisogno di maggiori fondi, però, grazie alla ricerca e all'innovazione, ci saranno", ad esempio, "farmaci sempre più importanti per la vita dei pazienti" con ripercussioni conseguenti anche sulla spesa pubblica: "io credo dunque non solo ci sia bisogno di più risorse, ma di trovare anche un modo di razionalizzare" la spesa, ad esempio "investendo in prevenzione". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di Adnkronos Live.

