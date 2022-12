Mes: Schillaci, 'deciderà Parlamento, sanità ha bisogno di più risorse' (2)

Per il responsabile della Salute, occorre dunque "razionalizzare le spese" in sanità, anche "investendo in prevenzione, una prevenzione che deve cominciare dalle scuole elementari, educando i ragazzi più piccoli a un sano stile di vita, che deve riguardare sia abitudini alimentare sane ma anche, ad esempio, l'attività fisica. Altrimenti - avverte - per quanti soldi in più si possano mettere in sanità, è un sistema che alla lunga non può reggere".

