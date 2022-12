Messi e l'offerta choc: un milione di dollari per l'abito arabo

Roma, 24 dic. - Un milione di dollari per il vestito di Messi. Un avvocato e membro del parlamento dell'Oman, Ahmed Al Barwani, ha offerto a Messi 1 milione di dollari per l'ormai famoso Bisht, l'abito arabo che la stella dell'Argentina ha indossato per alzare la Coppa del Mondo dopo la finale dei Mondiali di Qatar 2022 vinta contro la Francia.

"Dal Sultanato dell'Oman mi congratulo con te per aver vinto la Coppa del Mondo. Il Bisht arabo, simbolo di cavalleria e saggezza: ti sto offrendo 1 milione di dollari in cambio di quel bisht", si legge su Twitter. L'intenzione è quella di esporre l'indumento per ricordare l'orgoglio provato da tutto il mondo arabo. Sempre Al Barwani ha raccontato a 'The National': "Ero allo stadio ad assistere dal vivo a quel momento in cui l'emiro del Qatar ha dato il Bisht a Messi. Questo momento ha detto al mondo che eravamo lì e questa è la nostra cultura. Questo torneo è stato motivo di orgoglio e ha evidenziato che gli arabi sono uniti".

