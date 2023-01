Messico, 2 bambini uccisi al giorno nel 2022. 'L'anno peggiore'

CITTA DEL MESSICO, 15 GEN - Almeno due bambini sono stati uccisi in media ogni giorno in Messico con armi da fuoco nel 2022, secondo i dati del Sistema nazionale di pubblica sicurezza. Le statistiche registrano un incremento del 6,8% rispetto allo scorso anno. Dati che qualificano il 2022 come "l'anno più letale" per questa fascia di età. Da gennaio a novembre si sono registrati 1.116 omicidi di bambini e adolescenti, secondo l'organizzazione civile Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), in 754 casi sono state morti provocate da armi da fuoco, spesso nel contesto di scontri tra organizzazioni criminali.

