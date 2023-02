Messico: la capitale diventa ogni anno sempre più rumorosa

CITTA DEL MESSICO, 18 FEB - Città del Messico sta diventando sempre più rumorosa e le segnalazioni di inquinamento acustico aumentano di anno in anno, passando da 888 nel 2019 a 1.163 nel 2022. La tranquillità della popolazione è turbata da decibel che infrangono ogni limite, ma questo problema è diventato anche fonte di malattie che tengono sulle spine milioni di persone, soprattutto nelle zone più centrali. Per questo non sorprende che a ricevere il maggior numero di lamentale sia il municipio di Cuauhtémoc, nel cuore della metropoli, con una popolazione fluttuante giornaliera di 5 milioni di persone, e che comprende alcuni dei quartieri più turistici e commerciali della capitale. Il livello massimo consentito di inquinamento ambientale nella città di 12 milioni di abitanti (21 milioni contando la periferia) è di 68 decibel tra le 18:00 e le 22:00 e di 65 decibel tra le 22:00 e le 6:00. Tra il 2018 e lo scorso gennaio sono pervenute 3.766 denunce per rumore eccessivo e solo negli ultimi mesi si è dato inizio alle chiusure di negozi e stabilimenti commerciali, perché prima venivano redarguiti o multati solo i trasgressori.

