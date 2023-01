Roma, 16 gen. "Complimenti ai magistrati e alle Forze dell'Ordine per l'arresto di Matteo Messina Denaro. La mafia non deve vincere, la mafia non può vincere. Lo Stato non deve abbassare le difese né ora né mai". Lo scrive su Twitter Giuseppe Conte.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA