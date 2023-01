Palermo, 24 gen. "La mia presenza qui è per ringraziarli, non solo per l'arresto d Matteo Messina Denaro. Sono qui per ringraziare i carabinieri per quello che hanno fatto e che continuano a fare anche un minuto dopo la cattura, anche dal giorno dopo l'arresto. Non ci si ferma". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Palermo per incontrare i carabinieri dopo la cattura di Matteo Messina Denaro avvenuta il 16 gennaio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA