Roma, 16 gen. "Come ha ricordato opportunamente il procuratore di Palermo, senza lo strumento delle intercettazioni Messina Denaro non sarebbe stato catturato. Per questo è giusto limitare la loro pubblicazione ma è pericoloso e sbagliato impedirne l'utilizzo come strumento di indagine". Così Andrea Orlando su twitter.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA