Messina Denaro, Procuratore De Lucia: «Catturato ultimo stragista, onorato debito con le vittime»

"Siamo particolarmente orgogliosi del lavoro fatto questa mattina, abbiamo catturato l'ultimo stragista dal 1992/1993, era un debito che la Repubblica aveva nei confronti delle vittime". Lo ha detto il Procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia nel corso della conferenza stampa in corso alla Legione Carabinieri Sicilia.

«Catturare un latitante pericoloso senza ricorso alla violenza e senza manette è un segno importante per un paese democratico», ha aggiunto. «Esprimo il mio grazie al collega Paolo Guido che ha portato avanti le indagini in modo magistrale e il mio affetto e riconoscimento all’Arma e al Ros che abbiamo visto lavorare in modo indefesso», continua.

«Allo stato non abbiamo elementi per parlare di complicità del personale della clinica anche perchè i documenti che esibiva il latitante erano in apparenza regolari, ma le indagini sono comunque partite ora», ha poi precisato il procuratore sulla posizione della clinica in cui Messina Denaro stava facendo un day hospital.



