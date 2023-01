MET4GO4TS, IL METACALCIO DI SNAITECH, SI RINNOVA PER IL CAMPIONATO DI SERIE A

Dopo il successo della versione Mondiali, arriva sull'app SN4IFUN la nuova edizione del gioco sviluppato da Xister Reply basato sulle performance di giocatori reali in partite vere

Milano, 23 gennaio 2023 –Su SN4IFUN, l'app di Snaitech che premia la cultura sportiva con news, quiz e pronostici, è disponibile una nuova versione di MET4GO4TS dedicata al Campionato di Serie A. Sviluppato in partnership con Xister Reply, società specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni all'avanguardia nel settore dei servizi digitali, MET4GO4TS è un gioco innovativo basato sulle reali prestazioni dei calciatori, in grado di unire analisi tattica, intuito e divertimento.

«Innovazione e creatività: questi i capisaldi della nostra collaborazione con Xister Reply, con cui abbiamo trovato da subito perfetta sintonia. MET4GO4TS ci ha accompagnato e divertito durante il Mondiale di Calcio in Qatar con performance che non hanno disatteso le aspettative: gli utenti si sono messi in gioco schierando oltre 15mila formazioni» – ha dichiarato Riccardo Bartola, Direttore Marketing Snaitech. «Il DNA innovativo di Snaitech ci ha però spinto a non fermarci, abbiamo quindi continuato a lavorare con un unico obiettivo: migliorare l'esperienza di gioco di MET4GO4TS per renderlo uno tra i game più d'appeal del momento nella sua categoria. A guidarci il desiderio di coinvolgere ulteriormente la fanbase della nostra app di intrattenimento sportivo SN4IFUN, dando vita a iniziative sempre più tecnologiche, immersive e all'avanguardia che garantiscano esperienze di gioco legale e sicuro.»

MET4GO4TS è un Web3 Game con un approccio Data-Driven, basato sulle performance di giocatori reali in vere partite, per la realizzazione di dinamiche di gioco virtuali. Un vero e proprio metacalcio immersivo, che consente a tutti gli appassionati di mettere in campo le proprie abilità con la possibilità di vincere premi in gift card Snaipay e collezionare NFT.

«Il Web3 è un tema di grande hype per i brand in ottica di experience, community engagement e reward. Pochi hanno però la capacità di visione necessaria a costruire rapidamente un progetto che abbia davvero i requisiti necessari per essere definito tale. Competenza, apertura mentale e voglia di sperimentare sono ciò che abbiamo trovato in Snaitech ed essere riusciti a realizzare una brand experience così ambiziosa, che continua ad evolversi e a migliorare, non può che renderci entusiasti.» – ha commentato Sarah Grimaldi, Executive Creative Director in Xister Reply.

La novità principale della nuova edizione di MET4GO4TS, già fruibile sull'app SN4IFUN, è l'introduzione di una classifica di giornata determinata dai punteggi ottenuti dagli utenti durante i match. Al termine di ogni turno, ai primi in classifica verranno assegnati gli NFT – 2 gold, 3 silver e 5 bronze. Coloro che riusciranno a collezionare almeno 3 NFT si aggiudicheranno le gift card Snaipay in palio.

