Meteo: almeno 10 giorni con l'anticiclone di Natale

ROMA, 20 DIC - Anche quest'anno, come nel 2021, le feste natalizie saranno decisamente calde, anche 7-8°C oltre la media del periodo. Dal 1980 ad oggi, si conta mediamente un Natale su 10 con la neve. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la presenza dell'Anticiclone di Natale almeno per una settimana, con temperature miti e gradevoli ma non sarà soleggiato ovunque. In particolare sulla Pianura Padana, il settore ligure e quello tirrenico si avranno cieli grigi e pioviggine a tratti. In sintesi, questa settimana sarà spesso nuvolosa sulle pianure del Centro-Nord: il caldo anomalo e il bel tempo saranno protagonisti soprattutto in montagna e, per quanto riguarda le pianure, sulle regioni adriatiche e al Sud dove prevediamo massime di 20-22°C. Per Natale in Sicilia potremo toccare nuovamente i 25°C. Al momento è inoltre previsto il passaggio di una perturbazione atlantica nella giornata del Solstizio d'Inverno, mercoledì 21 dicembre: attenzione a precipitazioni che potrebbero risultare a tratti intense sulla Liguria, con qualche rovescio o temporale fuori stagione anche tra Bassa Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. E' attesa una veloce saccatura con aria polare in quota che potrebbe innescare fenomeni intensi sulla Liguria centrale. Da giovedì tornerà tutto come prima. I modelli indicano inoltre la possibilità di un crollo delle temperature dopo il 29 dicembre. Nel dettaglio - Martedì 20. Al nord: cielo coperto in pianura, sole in montagna. Al centro: sereno o poco nuvoloso, clima mite. Al sud: bel tempo e temperature in aumento. - Mercoledì 21. Al nord: cielo coperto con piogge sparse in pianura, rovesci a tratti intensi in Liguria. Al centro: piogge sparse su Toscana, ovest Umbria e alto Lazio. Al sud: soleggiato e mite. - Giovedì 22. Al nord: nebbia e cielo coperto in pianura, sole sui monti. Al centro: cielo coperto con piovaschi sparsi e locali nebbie. Al sud: sole e caldo per il periodo, qualche addensamento per nubi marittime sul fianco tirrenico. Tendenza. Anticiclone di Natale sempre più forte, 25 dicembre in prevalenza soleggiato e mite al Centro-Sud ed in montagna.

