Meteo: con l'Ottobrata temperature estive anche al Nord

ROMA, 05 OTT - In Sicilia e Sardegna 31 gradi, 27 anche nei fondivalle dolomitici, mari caldi al Sud con acqua a 24-26 gradi, sole prevalente e giornate ancora relativamente lunghe: a ottobre è tornata l'estate. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma un quadro decisamente caldo per il periodo, un quadro che è sempre più frequente anche negli ultimi anni. Nei prossimi giorni avremo dunque ancora temperature simil-estive, superiori di circa 5 gradi rispetto alla media ma al Nord saranno possibili frequenti nubi basse o nebbie al mattino. Al Sud invece le temperature aumenteranno ancora, soprattutto sulla fascia adriatica, e il bel tempo è previsto almeno fino a sabato; nel weekend una perturbazione che si sta nascondendo tra le dune dell'Erg, in Algeria, risalirà verso Nord e potrebbe portare un peggioramento su Sardegna, Sicilia e a tratti sul Nord-Ovest. La prossima settimana il tempo potrebbe cambiare di nuovo con piogge sparse e un calo termico; questa linea previsionale è una proiezione che richiede conferme nei prossimi giorni, non è escluso che il bel tempo possa continuare ancora. Nel dettaglio - Mercoledì 5. Al nord: più nubi sulle zone di pianura, soleggiato altrove. Al centro: bel tempo e caldo. Al Sud: tutto sole e clima caldo per il periodo. - Giovedì 6. Al nord: bel tempo e caldo, possibili nebbie nella notte in pianura. Al centro: bel tempo e caldo salvo velature in Sardegna. Al sud: bel tempo e caldo salvo locali addensamenti in Sicilia. - Venerdì 7. Al nord: bel tempo salvo nubi basse o nebbie al mattino. Al centro: tutto sole. Al sud: cielo velato con maggiori addensamenti in Basilicata. Tendenza: parziale peggioramento tra Sardegna, Sicilia e Nord-Ovest nel weekend, prossima settimana con possibile maltempo al Centro-Sud.

