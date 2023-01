Meteo: perturbazioni invernali in arrivo, neve in pianura

ROMA, 18 GEN - Un vortice di aria artica investe l'Italia a partire dal nord per poi scendere lungo tutto lo stivale portando ovunque l'inverno, neve e freddo. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, secondo il quale questo quadro durerà quasi fino alla fine del mese. Il maltempo colpirà dapprima il Centro-Nord poi il Sud, con la possibilità di un ritorno eccezionale del freddo e della neve verso il settore adriatico settentrionale, per poi concentrarsi probabilmente dal weekend sulle regioni meridionali dove la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente con nevicate fino ai 300-400 metri di quota. Previsti per oggi tuoni, fulmini e abbondanti piogge intense tra Campania e Calabria. La quota neve oscillerà tra i 400 ed i 500 metri al Centro, con nevicate moderate tra Umbria ed Abruzzo, mentre al Sud nevicherà oltre i 900-1100 metri. Giovedì 19 gennaio il ciclone tornerà verso il settentrione. La neve imbiancherà leggermente tutto l'Appennino, dai 200 metri di quota della Toscana fino ai 600 metri della Calabria e cadrà intensa in pianura tra Emilia Romagna e Basso Veneto. Previsti fiocchi a 400 metri anche in Sardegna. Venerdì il freddo e la neve torneranno a scendere verso il Centro ed il Sud con nevicate a bassa quota in Romagna e sulle Marche e sulla dorsale appenninica fino al Sud oltre i 500 metri; in questa giornata la dama bianca è attesa protagonista tra Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel dettaglio: - Mercoledì 18. Al nord: asciutto, ma con tante nuvole e più freddo. Al centro: maltempo su Tirreniche e Sardegna, neve in collina. Al sud: maltempo, specie in Campania e Calabria. - Giovedì 19. Al nord: neve in pianura in Emilia, a rischio anche il Veneto. Al centro: neve in collina specie su Toscana, Umbria e Sardegna. Al sud: piogge sul basso Tirreno. - Venerdì 20. Al nord: neve in Emilia Romagna anche in pianura poi migliora, variabile altrove con schiarite ad Ovest. Al centro: maltempo su Sardegna ed Adriatiche con neve a bassissima quota. Al sud: maltempo diffuso con neve a bassa quota.

