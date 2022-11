Midterm Usa, nuovo endorsement democratico per Liz Cheney

WASHINGTON, 05 NOV - Liz Cheney, la repubblicana più critica dell'ex presidente Donald Trump, ha annunciato un nuovo endorsement per una candidata democratica alle elezioni di Midterm in Virginia. Lo riporta il Washington Post. Con Abigail Spanberger, ha sottolineato la figlia dell'ex vicepresidente Dick Cheney in un comunicato, ci sono delle differenze politiche ma "sono onorata" di sostenerla. L'avversaria della democratica, Yesli Vega, è invece una protege' di Trump. "Promuove teorie del complotto, annuncia di voler negare i risultati elettorali con cui non è d'accordo e difende l'indifendibile. Abbiamo bisogno che i nostri leader eletti siano onesti, seri e responsabili", ha attaccato la Cheney. Spanberger è la terza democratica al Congresso che la repubblicana membro di spicco della Commissione speciale che sta indagando sull'assalto a Capitol del 6 gennaio 2021 ha deciso di sostenere quest'anno dopo la deputata Elissa Slotkin in Michigan e il senatore Tim Ryan contro un altro candidato del tycoon, JD Vance, in Ohio.

