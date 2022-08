Migranti: 11 sbarchi in meno di un'ora a Lampedusa, 200 persone

PALERMO, 28 AGO - Sono 200, con 11 diversi barconi, i migranti sbarcati in meno di un'ora a Lampedusa: un vero record. Salgono così a 46 nell'arco di 24 ore gli arrivi sull'isola, con oltre mille persone. A soccorrere i natanti sono state le motovedette della Guardis di finanza e della Guardia costiera. A bordo c'erano gruppi che vanno da un minino di otto a un massimo di 47 tunisini, fra cui donne e bambini. Uno dei migranti è stato portato in ospedale, perché stava male. Stessa sorte per altri otto uomini e tre donne provenienti da navi delle ong.

