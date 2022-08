Migranti: 18 in pericolo in Sar Malta, Alarm Phone '2 caduti in mare'

Palermo, 13 ago. Ancora nessun soccorso i 18 migranti in fuga dalla Libia localizzati in Sar maltese per cui Alarm Phone aveva lanciato l'sos ieri sera. "Ci riferiscono che due persone sono cadute in mare e che a bordo sono senza acqua potabile. Finora le autorità europee hanno ignorato tutte le richieste di aiuto. Ogni ulteriore ritardo nel fornire assistanza significa giocare con la vita delle persone", denuncia l'ong. Sono, invece, stati soccorsi dalla Guardia costiera e condotti a Lampedusa i 126 migranti, tutti uomini, segnalati sempre da Alarm Phone in zona maltese. Dopo il trasbordo la barca su cui viaggiavano è stata lasciata alla deriva.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA