Migranti: Bonaccini, 'ora Meloni chiede mano a Ue, benvenuta nel mondo reale'

Roma, 3 gen. "Abbiamo accolto e sbarcato oltre 100 profughi a Ravenna. Chiunque rischia di morire in mare va salvato e accolto con dignità. Al di là del colore politico del governo, noi accoglieremo chiunque ma al governo chiedo di essere preciso e chiaro per evitare che i migranti vengano mandati solo in porti di regioni amministrate dalla sinistra... Ma mi fa piacere che dopo aver urlato ai porti chiusi, la Meloni sia entrata nel mondo reale e ora, come abbiamo fatto noi, chieda una mano all'Europa sulla redistribuzione dei migranti". Così Stefano Bonaccini a In Onda su La7.

