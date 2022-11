Migranti: Conte, 'tenerli in mare non serve a nulla, è solo propaganda'

Roma, 8 nov. "Il tema è complesso. Bisogna rispettare la dignità di ogni essere umani e trattenerli senza farli sbarcare non risolve il problema: è solo propaganda. Bisogna ottenere una collaborazione europea: Nel 2018 ottenemmo una disponibilità ma i paesi di Visegrad si opposero. Magari Meloni visto che sono amici suoi, li convince". Così Giuseppe Conte a Carta Bianca su Rai3.

"I decreti sicurezza? Alla luce dell'esperienza farei scelte diverse. Allora lavorai già tanto per non far approvare la versione originale che Salvini portò, era incostituzionale".

