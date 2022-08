Migranti: individuata barca con 490 a bordo, 240 in Calabria

ROCCELLA IONICA, 16 AGO - Maxi sbarco di migranti, stasera, nel porto di Roccella. A seguito di due operazioni di soccorso in mare effettuate dai militari delle Guardia costiera di Roccella, sono stati circa 240 i migranti giunti nello scalo marittimo roccellese. Tra i profughi, di varie nazionalità, diversi nuclei familiari e minori non accompagnati. Prima di essere trasferiti sulle motovedette della Guardia Costiera i migranti si trovavano a circa 50 miglia di distanza dalla costa calabrese a bordo di un vecchio peschereccio partito dalla Libia circa 5 giorni fa, insieme ad altri 250 profughi. Questi ultimi sono stati condotti a Messina. A Roccella, invece, i circa 240 profughi dopo lo sbarco sono stati sottoposti al test del tampone molecolare anticovid e successivamente sistemati temporaneamente, sempre nel Porto, in una tensostruttura gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione civile.

