Migranti: Le Monde, 'salvataggio francese di Ocean Viking rompe rapporto Parigi-Roma'

Parigi, 11 nov. "Il salvataggio francese della Ocean-Viking rompe il rapporto Parigi-Roma e mina gli sforzi di normalizzazione di Giorgia Meloni". Le Monde titola in questo modo la vicenda della nave umanitaria della Ong Sos Mediterraneo. "Denunciando il comportamento 'irresponsabile' di Roma - scrive il quotidiano francese - e la sua scelta 'incomprensibile' di non agire, Parigi ha 'assunto le sue responsabilità' e affermato il suo volto umano. La decisione, annunciata dal ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, è pienamente presa da Emmanuel Macron, in 'prima linea', sottolinea un consigliere dell'esecutivo francese". "Fino all' ultimo minuto", aggiunge Le Monde, il governo francese aveva sperato che l'Italia rispettasse il ​​diritto marittimo internazionale.

Invece, sottolinea il quotidiano francese, ieri intorno a mezzogiorno, la nave umanitaria Ocean-Viking è stata ufficialmente invitata a sbarcare nel porto di Tolone, escludendo definitivamente l'ipotesi che Roma finisse per accogliere l'imbarcazione dalla Ong Sos Mediterraneo con a bordo i 234 migranti che l'associazione ha soccorso nel Mediterraneo centrale, al largo della Libia.

