Migranti: Loperfido (Fdi), 'Serracchiani si accorge problema ora che tocca Fvg'

Roma, 15 gen. “L'onorevole Serracchiani (Pd) si accorge ora che la gestione dei migranti è un problema, ora che ha toccato i territori del Friuli Venezia Giulia e non quando venivano dirottati esclusivamente negli hot spot del Sud Italia. Benvenuta, oserei dire, ora che la rotta balcanica impensierisce proprio i nostri territori. L'esponente dem non si consumi in dichiarazioni 'scollate' dalla realtà: Fratelli d'Italia è impegnato - a tutti i livelli - nella sensibilizzazione generale su questo importante tema, è al lavoro perchè sia l'Europa - con interventi puntuali ed equi - a difendere tutti i confini, tutelare i rifugiati e disciplinare gli ingressi dei migranti economici”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Loperfido.

