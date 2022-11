Migranti: Malpezzi, 'bisogna spiegare a Piantedosi il termine umanità'

Roma, 7 nov. “Il termine umanità andrebbe spiegato al Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, quando non ha parlato di esseri umani ma di 'carico residuale'. Il linguaggio dice molto delle persone e se definisci delle persone in questo modo gli togli la dignità di esseri umani". Così la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, questa mattina a Sky.

"Questo è un governo che fa la battaglia navale, negando lo sbarco a qualche decina di persone, definendole in quel modo barbaro ma, nel frattempo, non dice che continuano a sbarcare migliaia di migranti portati a terra dalla Guardia Costiera e della Guardia di Finanza Gli serve creare questa attenzione perché poi non hanno risposte sull'inflazione e il caro energia. Agitano degli slogan e fanno propaganda per distogliere gli italiani dai veri problemi del Paese”.

